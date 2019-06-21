رسالة من ترامب لطهران بالوقت الحرج.. ورد إيراني شديد اللهجة

2019/06/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر ايرانية اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران.وقال […]

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