ضبط ارساليه زيوت محركات مخالفه في كمرك بوابة البصرة

2019/06/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطة الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة اليوم الجمعة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الكمارك أرسالية زيوت محركات مخالفةلعدم وجود اوراق رسمية بها .واضافت الهيئة في بيان أنه تم إحالة الارسالية إلى القضاء وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ بالتعاون مع شرطة الكمارك في المحطة .

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