2019/06/21 | 17:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميديا نيوز/..
انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء.
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انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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