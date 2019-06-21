2019/06/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل … انتحاري يفجر نفسه قرب جامع في شارع المصرف في منطقة البلديات ببغداد وانباء عن سقوط جرحى و شهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).