رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية العراقية شرق بغداد

2019/06/21 | 18:08

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية ال...

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