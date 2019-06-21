استشهاد واصابة 40 مصليا بتفجير حسينية المنتظر شرقي بغداد

2019/06/21 | 18:08

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بغداد :سومر نيوز

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة تفجير حسينية المنتظر في البلديات الى 40 شهيدا وجريحاً.

وقال ا...

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