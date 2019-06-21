التعليم تبشر الطلبة الراسبين في الدور الأول

2019/06/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]زفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى للطلبة الراسبين في الدور الأول بالجامعات والمعاهد.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالةكل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان "وزير التعليم قصي السهيل وجه بكتاب رسمي جميع الجامعات بالسماح لجميع الطلبة غير الناجحين في الدور الاول بأداء امتحان الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي رسبو بها وللمراحل كافة".

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