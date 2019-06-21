ترامب: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

2019/06/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن الرئيس الأمركي أنه أوقف ضربة على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران أمس، لأنها لن تكون ردا ملائما على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وقال ترامب: "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره" في التعامل مع إيران.ولفت ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إلى أنه أوقف الهجوم بعدما أبلغه أحد الجنرالات أن 150 شخصا سيلقون حتفهم، إذا تم توجيه ضربة إلى المواقع الإيرانية.وفي وقت، قال ترامب إنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليلة الخميس، شدد على أنه لن يسمح لطهران بـ "الحصول على سلاح نووي يوجه ضد الولايات المتحدة وضد العالم" حسب تعبيره.

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