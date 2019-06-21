2019/06/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، رسو الناقلة البنمية العملاقة {PROUD NADlA} على أرصفة ميناء خور الزبير في محافظة البصرة.وقال بيان لوزارة النقل , اليوم الجمعة , إن “هذه الناقلة تعتبر من أكبر ناقلات النفط التي قصدت الموانئ العراقية حيث يبلغ طولها ٢٥٠،١٧ متر وعرضها ٤٤ مترا” .يذكر أن ميناء خور الزبير يشهد نشاطاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكبر ناقلات النفط ترسو في ميناء عراقي النعيم نيوز.

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