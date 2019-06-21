الجبير: نعمل على تقليل نفوذ ايران في العراق وتعزيز العلاقة مع بغداد

2019/06/21 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على أن المملكة العربية السعودية لن تسمح لإيران بـ”احتلال اليمن”، وتعمل على تقويض نفوذها في العراق.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في تصريحات صحفية الخميس، إن “المنطقة تتعرض لتهديدات مستمرة من مليشيات إرهابية مدعومة من إيران مثل حزب الله والحوثيين الذين يسرقون المساعدات الإنسانية ويستهدفون أمن السعودية”.

وأضاف “أننا نعمل مع كل الأطراف الليبية للتوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، ونعمل مع الحلفاء لضمان استمرار إمداد الطاقة للسوق العالمية”.

واضاف ايضا ان بلاده “تعمل على تقليل نفوذ ​طهران​ في العراق​ وتعزيز العلاقات مع ​بغداد”.

وفي وقت سابق الخميس، شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل “قوي جدا جدا”، مؤكدا أن “السعودية لا تريد الحرب مع إيران”.

وأكد الجبير أن “السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، خاصة أن اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم”.

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