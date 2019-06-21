2019/06/21 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن جندي دعي للإدلاء بإفادته كشاهد في محاكمة ادوارد غالاغر ضابط الصف في القوات الأميركية الخاصة المتهم بعدد من جرائم الحرب في العراق، أمس الخميس مسؤوليته عن قتل أسير في سن المراهقة، القضية التي أحيل زميله إلى القضاء العسكري بسببها.ويحاكم إدوارد غالاغر (40 عاما) الذي منح أوسمة عدة، منذ الاثنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل محاكمة أمريكي قتل مراهقا في العراق أثناء استعادة الموصل من “داعش” وكالة خطوة برس.

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