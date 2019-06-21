المتحف المصري الكبير يعرض مظلة توت عنخ آمون

2019/06/21 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استقبل المتحف المصري الكبير في منطقة الجيزة بمصر، الجمعة، 155 قطعة أثرية من أهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ آمون.وأوضح مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الطيب عباس أن مظلة الملك توت عنخ آمون هي آخر قطعة أثرية يتم نقلها ضمن المشروع المصري الياباني المشترك لنقل عدد 72 قطعة أثرية من المتحف المصري […]

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