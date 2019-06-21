القبض على ارهابي ينقل عوائل

2019/06/21 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، عن قيام الاستخبارات العراقية بإلقاء القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك....

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