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قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !


قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !
2019/06/21 | 18:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !

الجمعة

21

حزيران

2019 :

06:12 pm

10

الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون قريتي الشجن والكوعي بأطراف مدينة

الدريهمي المحاصرة بأكثر من 12 قذيفة

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