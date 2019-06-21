2019/06/21 | 18:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !
الجمعة
21
حزيران
2019 :
06:12 pm
10
الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون قريتي الشجن والكوعي بأطراف مدينة
الدريهمي المحاصرة بأكثر من 12 قذيفة
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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