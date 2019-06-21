2019/06/21 | 18:18

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قصف قريتي الشجن و الكوعي في اليمن !

الجمعة

21

حزيران

2019 :

06:12 pm

10

الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون قريتي الشجن والكوعي بأطراف مدينة

الدريهمي المحاصرة بأكثر من 12 قذيفة

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