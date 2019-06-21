نفط ميسان تستقطع 50% من عقود لاعبيها للشهر الحالي بسبب خسارة الفريق

2019/06/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة نادي نفط ميسان، اليوم الجمعة، استقطاع 50% من عقود لاعبي الفريق للشهر الحالي بسبب خسارة الفريق أمام البحري بالدوري الممتاز في مباراة أمس الخميس

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