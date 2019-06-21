واشنطن مطمئنة لضمان السعودية إمداد سوق النفط

2019/06/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول أمريكي، بأن واشنطن “راضية” عن ضمان الرياض إمداد سوق النفط العالمية بكميات إضافية، في ظل مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الطاقة بسبب تنامي التوتر في الشرق الأوسط.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض: “السعوديون تعاونوا بشكل كبير في ضمان استقرار سوق النفط وتلقيها إمدادات جيدة، لذا […]

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