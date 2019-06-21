2019/06/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BcSuoHFrNp8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبق ابو علوش .. قالب البطاطا باللحم & طاجن اللحم المثروم & قطع الدجاج الكرسبي - 2019/6/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبق ابو علوش .. قالب البطاطا باللحم & طاجن اللحم المثروم & قطع الدجاج الكرسبي - 2019/6/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).