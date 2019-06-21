رفع كتل كونكريتية عن شارع اللجنة الأولمبية

2019/06/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية العراقية شرق بغداد.وذكر بيان الامانة تلقته “/المعلومة/ أنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن بناية اللجنة المذكورة ضمن شارع فلسطين لتباشر بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل […]

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