2019/06/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

أعلنت

مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط حقل للعبوات الناسفة يعود لتنظيم داعش

في محافظة صلاح الدين.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاستخبارات العسكرية

في قيادة عمليات صلاح الدين وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى

حقل للعبوات الناسفة في منطقة السلام غربي تكريت”.

واضافت

ان “الحقل يضم أكثر من ٨٠ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتراً يعود لعصابات

داعش قبل التحرير معد لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين”، مشيرا الى ان

“المفارز الهندسية للفرقة تكفلت بتدمير العبوات موقعيا دون خسائر”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حقل للعبوات الناسفة تابع لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حقل للعبوات الناسفة تابع لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).