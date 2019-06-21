2019/06/21 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الخطوة الثانية التي تتخذها إيران في سبيل تقليص الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي سيبدأ تطبيقها في الـ7 من يوليو المقبل.وصرح ظريف للصحفيين اليوم الجمعة في أعقاب مفاوضات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في محافظة أصفهان وسط إيران، بأن الجمهورية الإسلامية أبلغت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف: 7 تموز موعد بدء المرحلة الثانية من تقليص ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي وكالة خطوة برس.

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