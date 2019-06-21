خلية الإعلام الامني: القبض على ارهابي بكركوك يعمل على نقل عوائل الدواعش الى مخيمات النازحين

2019/06/21 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في عصابات داعش بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني ، ان "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة 4/ ارهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الامنية لأشتراكه بعدة عمليات ارهابية".

وأضاف "تمت عملية القاء القبض من خلال الرصد والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".

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