الحرس الثوري الإيراني: طهران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا

2019/06/21 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة إن "طهران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في الخليج".

وذكرت وسائل الاعلام الايرانية عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية بالحرس الثوري قوله "كانت هناك طائرة أمريكية من طراز بي-8 على متنها 35 شخصا مع الطائرة المسيرة في المنطقة هذه الطائرة دخلت أيضا مجالنا الجوي وكان من الممكن أن نسقطها لكننا لم نفعل".

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