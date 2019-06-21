2019/06/21 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس محافظة الانبار ، اليوم الجمعة، بارتفاع نسب البطالة الى أعداد مخيفة، داعياً الحكومة المركزية إلى وضع حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد عوائل بأكملها وتنذر بوضع مأساوي لم تشهده المحافظة من قبل.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح له , إن “عموم مدن الانبار شهدت ارتفاع غير مسبوق لمستويات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نسب البطالة ترتفع في العراق ..



ودعوات لمعالجتها النعيم نيوز.

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