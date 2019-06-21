سقوط العشرات من الشهداء والجرحى بتفجير بمنطقة البلديات في بغداد

2019/06/21 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقع تفجير إرهابي عددا من الشهداء والمصابين، في حسينية بمنطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد.

وتضاربت الانباء عن طبيعة التفجير وحصيلة الضحايا، اذ اشارت بعض المصادر الى كونه ناتجا عن عبوة ناسفة، فيما أكدت وزارة الداخلية، ان انتحاريا استهدف المصلين بحزام ناسف، عقب أدائهم صلاة الجمعة بحسينية الامام المنتظر، وتسبب باستشهاد سبعة مواطنين واصابة نحو ثلاثين آخرين، في وقت اشارت فيه مصادر أخرى الى تزايد عدد الشهداء نتيجة التفجير.

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