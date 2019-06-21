بالصور: زها حديد تعتلي العاصمة السلوفاكية.. ’’يستمر إرثها’’

2019/06/21 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً للمعمارية العراقية الراحلة، زها حديد، وهي تعتلي إحدى المباني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وكتب على صورة زها حديد التي وضعت على إحدى البنايات في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، عبارة "Her Legacy lives on" وتعني "ويستمر إرثها".

وكانت المعمارية زها حديد قد توفيت في شهر آذار عام 2016 عن عمر ناهز 65 عاما.

وكانت حديد ذات الأصول العراقية، أول امرأة تحصل على جائزة مرموقة في الهندسة المعمارية (Pritzker Architecture Prize).

وولدت المعمارية (العراقية – البريطانية) زها حديد في بغداد، ودرست بها حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، ثم حصلت على شهادة الليسانس في الرياضيات من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1971، قبل أن تسافر للدراسة في بريطانيا، ثم فتحت مكتبا لها في لندن في عام 1979.

وتنتمي المعمارية، ذات الشهرة العالمية، إلى عائلة عريقة من الموصل في العراق، حيث كانت الابنة الوحيدة للسياسي والاقتصادي العراقي المعروف محمد حديد الذي شغل مناصب وزارية رفيعة حتى سنة 1960 حين استقال من منصبه قبل أن يعود لمزاولة النشاط السياسي.

وقد كانت أول امرأة تحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للدراسات المعمارية عن مجمل أعمالها.

وتمتعت حديد بشهرة واسعة في الأوساط المعمارية الغربية، حيث حصلت على جوائز وأوسمة عديدة خلال مسيرتها العملية.

كما شاركت في تصميم بعض أشهر البنايات في العالم مثل مركز الرياضات المائية الذي احتضن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012 في لندن، بالإضافة إلى بنايات أخرى في مدن عديدة منها دار الأوبرا في كارديف، وفي برلين وهونغ كونغ.

وصممت حديد أيضا جسرا في سرقسطة بإسبانيا ومتحفا في غلاسكو ودار الأوبرا في غوانزهو ووانجو في الصين.

وحصلت في عام 2012 على لقب "Dame" وهو أرفع لقب تمنحه ملكة بريطانيا للنساء، بالإضافة إلى العديد من الجوائز.

وشددت حديد في عدة مقابلات تلفزيونية على فخرها بكونها عربية عراقية، معربة عن رغبتها في المشاركة في إعادة بناء العراق.

وتوفيت حديد عن عمر ناهز 65 عاما إثر أزمة قلبية في مستشفى بالولايات المتحدة.

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