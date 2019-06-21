برلمان ميسان التطوعي ينظم حملة تبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض السرطان

2019/06/21 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجى اللامي – ميسان

نظم كادر برلمان محافظة ميسان "جنوب العراق" التطوعي حملة كبيرة في المحافظة للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض السرطان.واوضح المحامي حازم رزاق المحمداوي رئيس برلمان ميسان التطوعي لوكالة الحدث الأخبارية ان ” الحملة نظمها مجموعة من محامي وعشائر ومواطني المحافظة إضافة إلى الشرطة المجتمعية.وقال المحمداوي كانت الحملة بالتنسيق مع مصرف الدم في المحافظة واستمرت لثلاثة ايام متواصلة”.وبين ان الهدف من الحملة هو لتزويد مرضى الثلاسيميا وأمراض السرطان بالدم لوجود نقص واضح به في مصرف الدم”.يشار ان مجموعة من ابناء محافظة ميسان يختتمون حملة التبرع بالدم حيث وصل عدد المتبرعين الى ١٠٠٠ متبرع خلال ثلاثة أيام متواصلة.

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