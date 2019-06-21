2019/06/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تستعد الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد سيُعرَض خارج المنافسة الرمضانية.حيث أقنعتها شركة الصبّاح بالمشاركة في عمل بدأت التحضيرات الأولى له، على أن يبدأ تصويره خلال شهرين تقريباً.حيث طلبت “نجيم” الحصول على فترة راحة قصيرة ستقضيها مع أسرتها في إيطاليا قبل انطلاقها في العمل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادين نجيم في مسلسل جديد وكالة خطوة برس.

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