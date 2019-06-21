ميركل: النزاع بين واشنطن وطهران يتطلب حلا سياسيا ودبلوماسيا

2019/06/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج، فيما شددت على أن النزاع بين واشنطن

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