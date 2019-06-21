نشوب حريق في ناحية الزاب بقضاء الحويجة

2019/06/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت مصادر امنية عن نشوب حرائق في ناحية الزاب قضاء الحويجة بسبب احتراق منزل قريب على المزارع.

وانتشرت الحرائق الى الاراضي الزراعية القريبة الامر

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