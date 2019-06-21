الروابط: لا ضربة أمريكية على إيران في الأفق، ولكن

2019/06/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار ، سواء داخل الأجواء الإيرانية أو فوق أعالي البحار، تناقلت وسائل

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