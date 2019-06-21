الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل

2019/06/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، أن "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4/ إرهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الامنية لاشتراكه بعدة عمليات ارهابية".وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال الرصد والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".انتهى.ص.هـ.ح.

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