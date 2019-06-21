إدارة نفط ميسان تستقطع من عقود لاعبي الفريق: لم يلبوا طموحات الجماهير

2019/06/21 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقرّرت إدارة نادي نفط ميسان، الجمعة، استقطاع 50% من عقود لاعبي الفريق للشهر الحالي بسبب خسارة الفريق أمام البحري بالدوري الممتاز، أمس الخميس.

إدارة نادي نفط ميسان: تفاجئنا بمستوى فريقنا الذي لا يلبي طموحات جماهيرنا الوفية التي تدعم الفريق أينما حل وارتحل وبالتالي فقد خسر الفريق المباراة ومركزه الخامس

قال بيان صادر عن النادي في 21 حزيران/يونيو، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه "بدايةً تتقدم الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي بالشكر الجزيل لجماهير النادي العزيزة التي حضرت يوم أمس إلى البصرة وتحملت عناء السفر من أجل مؤازرة الفريق الكروي والذي مني بخسارة من مضيفه البحري بهدفين مقابل هدف".

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أضاف البيان "نحن كهيئة إدارية نؤكد أننا خططنا ليكون الفريق في المراكز الأربع الأولى بين الكبار في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث وفرنا كل ما يحتاجه الفريق فضلًا عن تسديد الدفعات المالية للاعبين في وقتها المحدد، مستدركًا "لكننا تفاجئنا يوم أمس بهذا المستوى الذي لا يلبي طموحات جماهيرنا الوفية التي تدعم الفريق أينما حل وارتحل وبالتالي فقد خسر الفريق المباراة ومركزه الخامس".

تابع أن "الهيئة الإدارية قررت استقطاع 50% من رواتب اللاعبين والملاك التدريبي لشهر حزيران/يونيو الجاري وهذه العقوبة قابلة للزيادة أو المضاعفة بالنسبة لبعض اللاعبين الذي بدأ مستواهم بالهبوط بشكل كبير وقررت إلغاء العقوبة في حال عودة الفريق إلى المراكز المتقدمة".

أشار النادي في ختام بيانه إلى أن "الهيئة الإدارية تؤكد أنها واثقة من أن الفريق سيعود إلى أداءه المعهود ويقدم أفضل العروض خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة".

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