2019/06/21 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وضعت وزارة #الخارجية_الأميركية، #العراق واليمن على قائمة الدول المعرضة لقيود #أميركية مرتبطة بالمساعدات الأمنية والتراخيص #التجارية للمعدات العسكرية، بسبب عدم التزامها بقانون منع #تجنيد #الأطفال.وذكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تضع العراق ضمن الدول غير الملتزمة بمنع تجنيد الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تضع العراق ضمن الدول غير الملتزمة بمنع تجنيد الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).