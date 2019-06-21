2019/06/21 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهم بالارهاب يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين في كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني ان قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة 4/ ارهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين […]

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