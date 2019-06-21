حر البصرة يفضح غش صناعة تمثال نصفي لعبد الكريم قاسم

2019/06/21 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية -كلكامش برس؛ للظروف البيئية والمناخية في البصرة وتحديدا ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف خصوصية مميزة تنفرد بها تقريبا عن غيرها من المحافظات، وهذا ما يبدو انه قد فعل فعلته مع التمثال النصفي للزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم في الساحة الواقعة عند مدخل شارع السعدي حيث تساقطت اجزاء من طلاء (صبغ) ذلك التمثال.وأظهرت […]

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