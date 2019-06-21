مستشار بالتحالف الدولي: الخارجية الأميركية تدعم صفحات فيسبوك تمجد بصدام

2019/06/21 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار السابق في التحالف الدولي كاظم آل مبارك الوائلي، الجمعة، عن قيام وزارة الخارجية الأميركية بتأسيس ودعم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تمجد فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين.وقال الوائلي في منشور على صفحته واطلعت عليه /المعلومة/، إن “صفحات ( يلا وبغداد و أرفع صوتك) أسستهم الخارجية الاميركية تحت برنامج […]

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