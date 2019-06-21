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مانشستر يونايتد يقرر التضحية ببوجبا


مانشستر يونايتد يقرر التضحية ببوجبا
2019/06/21 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في قضية رحيل الفرنسي بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في...

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