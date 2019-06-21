2019/06/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع مغلق يوم الإثنين المقبل بشأن إيران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع مغلق يوم الإثنين المقبل بشأن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).