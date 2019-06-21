الولايات المتحدة وهولندا تحسمان مجموعتيهما وتأهل الكاميرون

2019/06/21 | 18:40

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باريس/ أ ف ب

حسمت الولايات المتحدة وهولندا صدارة المجموعتين السادسة والخامسة تواليا، بعد فوز الأولى على السويد

2 - صفر والثانية على كندا 2-1، في حين انتزعت الكاميرون بطاقة التأهل الى ثمن النهائي في الرمق الاخير عندما تغلبت على نيوزيلندا 2-1 الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال السيدات 2019 الذي تستضيفه فرنسا.

في المجموعة السادسة وعلى “ستاد أوسيان” في لوهافر، أنهت الولايات المتحدة التي تبحث عن لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها، الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد تفوقها على ثالثة النسخة الأولى عام 1991 بهدفي لليندساي هوران (3) والمدافعة السويدية يوانا أندرسون (50 خطأ في مرمى بلادها).

ولم تكتف الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها والسويد الى ثمن النهائي، بالعلامة الكاملة بل أنهت دور المجموعات بـ18 هدفا، محطمة الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في دور المجموعات في كأس العالم للسيدات والرجال على السواء، متفوقة على المجر (17 في مونديال الرجال 1954) والنروج (17 مونديال السيدات 1995 حين توجت باللقب على حساب ألمانيا).

وتلتقي الولايات المتحدة في ثمن النهائي مع إسبانيا ثانية المجموعة الأولى، فيما تلعب السويد مع كندا التي أنهت المجموعة الخامسة الخميس بالمركز الثاني بعد خسارتها أمام هولندا 1-2، ما سمح للأخيرة بانهاء الدور الأول بالصدارة.

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