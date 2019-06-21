أول هاتف في العالم مزود ببطارية خارقة لا تحتاج لشحن لأكثر من أسبوع

2019/06/21 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة “إنرجايزر” الأمريكية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن إنتاجها إصدار جديد من هاتفها الذكي المزود ببطارية خارقة الأقوى في العالم.أشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن هاتف “إنرجايزر” الجديد “إي 12” يتمتع ببطارية هي الأقوى في العالم بقدرة 18 ألف ميللي أمبير في الساعة، التي يمكنها العمل لأكثر من […]

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