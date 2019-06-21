الحكم بإعدام 85 مداناً في أربيل

2019/06/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان، صدور أحكام لـ 85 مداناً من الرجال بسبب ارتكابهم جرائم مختلفة في محافظة أربيل.

وقال هيمن نانكلي مدير اصلاحية الكبار في أربيل في تصريح صحفي، ان "جرائم كبيرة ارتكبت خلال الاعوام الماضية، قسم منها عقوبتها وفق القانون هي الاعدام".واضاف، ان "أكثر من الف شخص معتقلون في سجن اصلاحية الكبار باربيل ، بينهم 85 بسبب ارتكابهم جرائم مختلفة صدرت بحقهم اوامر بالاعدام".وبشان تنفيذ العقوبة، قال نانكلي، ان "تنفيذ عقوبة الاعدام بحاجة الى سلطة عليا ومؤسسات حقوق الانسان".واوضح، ان "اماكن الذين صدرت بحقهم اوامر بالاعدام تختلف عن الاماكن الاخرى، لانه لا يتم الافراج عنهم باي شكل من الاشكال ولا يجوز ان يتواجد في اماكنهم العديد من الاشخاص".انتهى

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