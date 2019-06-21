2019/06/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكلت شرطة ديالى لجنة لكشف هوية الانتحاري الذي فشل في تفجير نفسه في قضاء خانقين شرق المحافظة أمس الخميس.

وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى "تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية شكلَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي لجنة برئاسة العميد سليم ابراهيم خليل للتحقق من هوية الانتحاري الذي فشل في تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الامنية في احدى المقاهي في قضاء خانقين".ونقل البيان عن نائب قائد شرطة ديالى العميد سليم ابراهيم خليل قوله ان "اللجنة اجرِت جولة ميدانية للمكان الذي قتل فيه الانتحاري ودرست حيثيات المكان والزمان الذي كان يروم فيه الارهابي تفجير نفسه" مؤكدا ان "اللجنة باشرت باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من هوية الانتحاري والجهات المرتبطة بهذا الحادث".وكانت القوات الأمنية في محافظة ديالى حاصرت مساء أمس إرهابيا انتحاريا قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث اقدم هذا الارهابي على رمي قنبلة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن ، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تحقق في هوية انتحاري خانقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تحقق في هوية انتحاري خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).