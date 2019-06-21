2019/06/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الأمنية ،اليوم الجمعة، على جثة صبي ذبح بالسكين في محافظة الديوانية.وقال مصدر أمني , إن القوات الأمنية عثرت على جثة الصبي غيث هشام شلال، الذي قضى ذبحاً بالسكين في قضاء عفك التابع لمحافظة الديوانية.وأضاف ، أن القوات عثرت على جثة الشاب بعد يومين من ققدانه ، لافتاً إلى أنه لغاية الآن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة صبي في الديوانية لقي مصيره بطريقة بشعة +(صور) النعيم نيوز.

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