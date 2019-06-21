مديرية الإعلام تعزي باستشهاد آمر فوج القوات الخاصة في اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي

2019/06/21 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزي مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي لاستشهاد آمر فوج القوات الخاصة اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي عمر حسام ادريس والمقاتل في الفوج عمر سعدي خضير اللذين ارتقيا سلم الشهادة أثناء اداء الواجب في قاطع الزركة.وبهذه المناسبة تتقدم المديرية الى ذوي الفقيدين بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى ان يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح

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