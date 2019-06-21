أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية

2019/06/21 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة العاصمة وقيادة عمليات بغداد، الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة

الأولمبية العراقية شرقي بغداد.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة

عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية

عن بناية اللجنة المذكورة ضمن شارع فلسطين شرقي بغداد”.

واضافت

الامانة، أنه “بعد ذلك باشرت الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق

منذ سنة 2008”.

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