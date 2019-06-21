2019/06/21 | 18:49

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اليمن: إطلاق صاروخي "زلزال1" على تجمعات المرتزقة في البيضاء

الجمعة

21

حزيران

2019 :

06:42 pm

16

أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، صاروخي من نوع

"زلزال1" على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في قانية بمحافظة

البيضاء، ودمروا طقم لهم بذات الجبهة.وأفاد مصدر عسكري أن القوة

الصاروخية استهدفت بصاروخي "زلزال1" تجمعات للمرتزقة في جبهة قانية

وحققت إصابة مباشرة.وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير طقم

محمل بالمرتزقة بذات الجبهة مؤكدا مصرع وإصابة كل من عليه.يذكر أن

قوات الجيش اليمني واللجان أفشلوا أمس الأول, محاولة زحف واسعة

للمرتزقة في جبهة قانية وكبدوهم خسائر كبيرة في العدد والعتاد.

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