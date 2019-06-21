ابرز شركات الطيران التي غيرت مسارها في مضيق هرمز

2019/06/21 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركات الطيران التي غيّرت مسارها تجنبًا لمضيق هرمز

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