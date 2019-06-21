2019/06/21 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعلن القائم بالاعمال الاقتصادي الايراني في مدينة النجف اليوم الجمعة عارف عباسي ان اصدار تاشيرات الدخول من النجف الى ايران سيرتفع الى 5 آلاف يوميا، بحسب وكالة أنباء إيرنا.وقالت الوكالة إن “مساعد محافظ ايلام (غرب ايران) لتنسيق الشؤون الاقتصادية خلال لقائه امس الخميس رئيس غرفة التجارة في المحافظة، قال انه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: عدد تأشيرات الدخول من النجف سيرتفع إلى 5 آلاف يوميا وكالة خطوة برس.

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