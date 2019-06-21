اليوم.. أول أيام الصيف في العراق وأنتهاء فصل الربيع

2019/06/21 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتنبيء الجوي محمد الدوري، ان اليوم الجمعة هو أول أيــام فصـل الصـيـف في الــعـراق والنصف الشمالي من الكرة الأرضـية والذي سيستمر لـ93 يومـاً و 15 ساعـة و56 دقيقة

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