أعتزال توريس مهاجم إسبانيا وأتليتيكو مدريد السابق

2019/06/21 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإسباني فرناندو توريس الفائز بكأس العالم اعتزاله كرة القدم يوم الجمعة لينهي مسيرة مذهلة استمرت 18 عاماً.

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