2019/06/21 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خولت وزارة التعليم العالي، مجالس الكليات صلاحية إضافة ٥ درجات للطلبة الراسبين في الكليات والمعاهد.وذكر بيان للوزارة , أن ” وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وافق على منح صلاحية كاملة لمجالس الكليات والمعاهد باعطاء الطلبة الراسبين (5) خمس درجات كحد أعلى ولجميع المراحل بشكل مطلق”.وأضاف ، أن ” الدرجات ستوزع على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات إضافية للطلبة الراسبين في الكليات والمعاهد النعيم نيوز.

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